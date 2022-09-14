На скандальной улице Худякова в Челябинске к старым проблемам добавились новые

На реконструируемом участке улицы Худякова в Челябинске ввели реверсивное движения – этот режим будет действовать по ночам.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске начались работы по расширению участка дороги по улице Худякова, упирающегося в плотину Шершневского водохранилища. Таким образом городские власти надеются решить проблему пробок. Несмотря на заявления экспертов, что расширение – это путь тупиковый, мэрия быстро определила подрядчика, тот тут же приступил к работе. И тут выяснилось, что реальное положение сетей не соответствует проекту. Кто оказался виноват в такой ситуации, власти разбираться не стали, – работы продолжаются.

«В настоящий момент на улице Худякова в зоне расширения дороги от плотины до тропы здоровья ведутся работы по фрезерованию покрытия, – сообщили в администрации города. – До этого осуществлялся перенос инженерных сетей с правой стороны (если ехать из центра) на противоположную. Выполняя эти работы, подрядчик столкнулся с сетями, которые были расположены не так, как их предусмотрел исполнитель, выполняющий проект. Все спорные вопросы удалось решить, вынос сетей завершен, но это потребовало дополнительного времени.

Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе «Челябинск-главный», когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение. Аналогичным образом будет проведено асфальтирование расширяемого участка.

Отметим, что контракт по расширению улицы Худякова – двухгодичный. Но этап, который касается асфальтирования расширяемого участка дороги будет выполнен в максимально кратчайшие сроки».

Между тем, уже расширенная часть Худякова от Лесопарковой до тропы здоровья, начала создавать новые проблемы. «Самые умные» автомобилисты пытаются проскочить перекресток по новой правой полосе на мигающий желтый, а то и красный свет. Что создает угрозу многочисленным велосипедистам и пешеходам, пересекающим дорогу в этом месте. Так, в минувшую субботу на этом перекрестке едва не сбили велосипедиста – мужчина начал движение на зеленый, но вовремя заметил несущуюся по правому ряду машину и притормозил. Менее чем через час на этом же месте сбили девушку-пешехода.

Челябинск, Павел Зварзин

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