В Турции отели начали отказываться от работы с картами «Мир»

Турецкие отели начали отказываться от работы с картами «Мир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о том, что карты «Мир» не принимаются для расчетов, появились в некоторых отелях сети Titanic, в гостиницах Антальи и Кемера.

Туристы сообщают, что в других отелях получается рассчитаться картами некоторых российских банков, но «Мир», выпущенный банками, попавшими по санкции, не работает. «О причинах сбоев представители отелей не сообщают, – пишет портал TourDom. – В чате сети Titanic на вопрос пользователей, «надолго ли это», последовал ответ: «неизвестно, следим за новостями».

Между тем, по данным СМИ, проблема возникла из-за того, что ряд банков, с которыми работают отели, перестал проводить платежи через карты «Мир», опасаясь санкций в отношении банков.

Стамбул, Игорь Юров

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