15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2022, четверг
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10:30 Челябинск – Закрытый показ киноработ участников в рамках кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Глава города Наталья Котова поздравит мам, родивших малышей в День города (в 10:50 отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)
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13:00 Челябинск – Открытие в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» мастерских «Графический дизайн» и «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)» (Челябинский социально-гуманитарный колледж «Сфера», ул. Речная, 1А)
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15:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск» (исправительная колония №2 города Челябинска, ул. Монтажников, 7А)
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18:30 Челябинск – Открытие VI Международного фестиваля духовной музыки и выступление мужского камерного хора Карельской государственной филармонии (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов», на котором участники смогут познакомиться с творчеством Пикассо, вариациями его знаменитых портретов и создадут собственный портрет с помощью угля (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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