15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Мастер-класс в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов», на котором участники смогут познакомиться с творчеством Пикассо, вариациями его знаменитых портретов и создадут собственный портрет с помощью угля (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)