Ни одна из дорог Челябинска, отремонтированная в рамках нацпроекта, не прошла проверку на качество

Ни один из объектов ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Челябинске не прошел проверку на качество.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении Общероссийского народного фронта, в реестр вошли 14 гарантийных дорог, на состояние которых поступило наибольшее количество жалоб от водителей.

В тройку антилидеров по числу выявленных дорожных дефектов вошли объекты БКД, отремонтированные в 2020 году – участки дорог на улицах Шаумяна, Трактовая, Образцова. «Их состояние можно охарактеризовать как «убитые», несмотря на то, что все они до сих пор находятся на гарантии, – отмечают в ОНФ. – Примечательно, что все три объекта ремонтировала компания «УралДорСтрой», которая ранее неоднократно получала претензии от Народного фронта при проведении дорожных работ».

Улица Шаумяна стала рекордсменом по числу выбоин, и в целом этот участок можно использовать в качестве иллюстрации дорожных дефектов любого рода – здесь обнаружены ямы, трещины, разрушение дорожного полотна вокруг колодцев и другие недостатки.

На улице Трактовой выявили многочисленные просадки, из-за которых на дороге скапливаются лужи. Участок явно требует повторного ремонта с полной заменой дорожного покрытия.

Улица Образцова иллюстрирует полное отсутствие межведомственного взаимодействия – эту проблему общественники ежегодно поднимают в диалоге с профильными ведомствами всех уровней. Очевидно, с момента ремонта по нацпроекту здесь неоднократно побывали коммунальные службы, и сейчас новая дорога представляет собой удручающее зрелище: практически все люки находятся ниже уровня проезжей части, новое покрытие – в неэстетичных заплатках, обнаружены многочисленные трещины.

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Нарушения также были найдены на объектах других подрядчиков – компаний «Нижавтодорстрой» и «ДорстройГрупп». Отдельного внимания заслуживает работа фирмы «Строймеханизация»: объект на улице 250 лет Челябинску строили в 2020 года с нуля. Новая дорога уже в многочисленных трещинах – такое бывает, когда пренебрегают должной подготовкой дорожного основания.

В реестр некачественных дорог также вошли объекты БКД на улицах Каслинская, Сулимова, Городская, Овчинникова, Энтузиастов, Молдавская, Новороссийская, Героев Танкограда, Калинина, Куйбышева.

«Отметим, что все объекты ремонтировались в 2020-2021 годах и находятся на гарантии, соответственно, задача заказчика – добиться от подрядчиков исполнения обязательств, но комитет дорожного хозяйства в данном вопросе явно не слишком утруждается, – отмечают в ОНФ. – В результате состояние ряда дорог удручающее. Недобросовестные исполнители пошли по простому пути – сделали некачественно и забыли, воспользовавшись отсутствием надлежащего внимания со стороны заказчика. Все это может повлечь колоссальные убытки для бюджета. Подобные прецеденты уже случались, поэтому считаем необходимым подключить к ситуации правоохранителей».

Общественники передали документ в прокуратуру для правовой оценки действий участников госконтрактов, а также заказчику работ (комитету дорожного хозяйства) и главе Челябинска с требованием обеспечить контроль за ситуацией.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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