В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении водителя, покалечившего школьницу

В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, покалечившего школьницу.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла днем 20 января в Тракторозаводском районе Челябинска.

10-летняя школьница переходила улицу Бажова по «зебре» возле корпуса естественно-технологического факультета педуниверситета, однако водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №72, не пропустил девочку и сбил ее. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы и туловища.

В отношении 37-летнего водителя маршрутки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование контролировала прокуратура.

На этой неделе Тракторозаводский районный суд уголовное дело прекратил по ходатайству родителей пострадавшей девочки.

Стороны заключили соглашение о примирении. Водитель выплатил семье девочки 100 тысяч рублей.

Челябинск Сентябрь 15, Павел Зварзин

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