Копейск едва не превратился в Атлантиду: центр начал уходить под воду

В Копейске вода ушла из домов на улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в центре города. Сначала горожане обратили внимание на слабый напор, к полуночи у многих вода закончилась совсем. Без водоснабжения остались жильцы кварталов в границах проспектов Победы, Коммунистического, улицы Гастелло.

Зато улицы превратились в бурные реки. Оказалось, что на водоводе в районе проспекта Славы прорвало трубу, и вся вода пошла наружу. В итоге затопило половину центра. Сегодня как минимум один детский сад, расположенные недалеко от места аварии, не принял детей «по техническим причинам».

В том, что водовод в центре Копейска нуждается в ремонте, коммунальщики были в курсе. И даже запланировали работы на 20 сентября, но труба лопнула раньше.

Копейск, Софья Артемьева

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