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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:14 мск

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В Челябинской области в аварию попал рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Челябинской области в аварию попал рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня на 19-м километре автодороги Челябинск – Троицк. Водитель автомобиля «Lada Xray» выезжал с обочины и решил развернуться, но не посмотрел в зеркало заднего вида и поэтому не увидел, что по трассе идет пассажирский автобус.

От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Калиной». Водитель и пассажирка «Lada Xray» госпитализированы. Во второй легковушке и автобусе, следовавшем по маршруту №133 «Челябинск – Первомайский», никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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