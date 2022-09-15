На ПО «Маяк» назначили нового гендиректора

В «Росатоме» назвали имя нового руководителя ПО «Маяк».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», с 14 сентября исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» назначен Андрей Порошин.

Об этом на оперативном совещании с руководителями предприятия сообщил Олег Шубин, первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом». Он также отметил, что формулировка «исполняющий обязанности» сохранится до проведения необходимых согласующих процедур и утверждения генерального директора предприятия решением, принятым на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

Ранее Андрей Порошин занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Порошин родился в Озерске в 1978 году. В 2001 он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Математика, прикладная математика», в 2002 году – Московский инженерно-физический институт (государственный университет) по программе «Экономика и управление на предприятии».

Андрей Порошин имеет более чем 20-летний опыт работы в атомной отрасли. Трудовую деятельность на ПО «Маяк» он начал в 2001 году на заводе химического производства, где дорос до заместителя главного инженера по производству. В 2009 году был переведен на должность заместителя директора по экономике и финансам предприятия, затем назначен главным экономистом. С 2015 года и по настоящее время продолжал работу в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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