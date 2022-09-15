«Металлург» всухую обыграл «Амур» на выезде

Магнитогорские хоккеисты обыграли в Хабаровске местный «Амур» – 3:0.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дубль форварда «Магнитки» Филиппа Майе и шайба в пустые ворота сделали игру магнитогорского клуба в гостевом матче в Хабаровске.
Явно отдохнувшие за четырехдневный перерыв магнитогорцы разложили игру как по нотам. На каждую двадцатиминутку пришлось по одной забитой шайбе.
Открыл счет Филипп Майе на 8-й минуте первого периода. Он же на 27-й минуте встречи удвоил преимущество гостей.
В третьем периоде хоккеисты «Амура» попытались переломить ситуацию. За две минуты до окончания матча голкипер хозяев покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Этим и воспользовался нападающий «Магнитки» Денис Зернов, поразив пустые ворота – 3:0, третья победа «Металлурга» в шести матчах.
В субботу, 17 сентября, команды вновь сыграют в Хабаровске.
Челябинск, Виктор Елисеев
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