В 16 муниципалитетах Южного Урала объявили о начале отопительного сезона

Власти 16 муниципальных образований Челябинской области запускают отопительный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, на 15 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона в 16 муниципалитетах.

В 13 на сегодняшний день поэтапно подключается отопление, в основном в социальных учреждениях: Верхний Уфалей, Кыштым, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Аргаяшский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский и Сосновский районы.

На вечер 15 сентября в Челябинской области запущено отопление в 7% жилого фонда и 11,7% социальных учреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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