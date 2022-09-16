16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2022, пятница
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09:00 Челябинск – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (Челябинский городской бор, ост. «Мебельная фабрика», у Кислородного завода)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная ко Дню машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября) (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Старт компании по уплате имущественных налогов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:30 Челябинск – Встреча ведущих спортсменов области со студентами в Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)
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18:00 Челябинск – Открытие юбилейного сезона театра «Манекен»: премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Центр «Театр + Кино» им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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