«Трактор» подписал контракт с голкипером из НХЛ

Челябинский «Трактор» заключил контракт с канадцем Эндрю Хэммондом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона 2022/23.

«Хэммонд достаточно габаритный голкипер, его главными сильными сторонами являются выбор позиции и мобильность в воротах. В ближайшие пару дней должен решится вопрос с визой Эндрю и после этого он сразу же вылетит в Челябинск», – рассказал генеральный директор клуба Иван Савин.

34-летний Эндрю Хэммонд – голкипер с достаточным опытом игры в НХЛ, где он выступал за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз».

В 2022 году хоккеист находился в активном поиске нового клуба. В феврале он перешел в «Монреаль Канадиенс», в марте – в «Нью-Джерси Девилз», в августе подписал пробный контракт с «Флоридой Пантерз». Однако в итоге принял решение перебраться в Россию.

Всего в Лиге Эндрю провел 72 матча, в том числе пять игр в плей-офф. Лучшим в карьере Хэммонда стал сезон 2014/2015 в составе «Оттавы Сенаторз», когда он стал первым в истории НХЛ вратарем, выигравшим 21 из первых 27 матчей. В марте-2015 голкипер был назван первой звездой месяца в НХЛ, одержав 10 побед при коэффициенте надежности 2.09 и показателе отраженных бросков 93%. Тем самым Хэммонд помог «сенаторам» пробиться в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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