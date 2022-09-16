Своего метеорита мало: космос вдохновляет южноуральцев на путешествия

Связисты выяснили, кто из россиян больше всех любит космос.

Жители Челябинской области стали больше интересоваться темой космоса. Туристический поток из региона в город Циолковский и на космодром «Восточный» в Амурской области, который в этом году вновь открылся для посетителей со всей страны, вырос на 20% с начала года. В целом за лето сюда стали приезжать в 2 раза больше россиян, чем в начале года.

При этом, по любви к космической теме южноуральцев обогнали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Красноярска и Уфы. Именно они чаще всего приезжали, чтобы увидеть этот масштабный объект. Также высокий интерес к космодрому наблюдается у путешественников из Новосибирска, Самары, Кузбасса, Омска, Рязани, Санкт-Петербурга и Иркутска.

По росту интереса к этому направлению в лидерах оказались жители Горно-Алтайска, Тулы, Рязани, Орла – отсюда стало приезжать почти в 6 раз больше посетителей. Меньше всего космодром интересовал путешественников с Чукотки. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по перемещениям абонентов летом 2022 года.

Специально для комфортного общения многочисленных туристов инженеры оператора поработали над качеством связи и мобильного интернета в Циолковском, городе-спутнике вблизи Космодрома «Восточный».

В целом, в путешествия по России этим летом отправилось на 15% больше жителей Челябинской области, чем годом ранее. Наибольшую динамику интереса у южноуральцев показала Якутия, Санкт-Петербург, Охотское и Японское моря на Сахалине, край сотни вулканов Камчатка, Республики Карелия и Карачаево-Черкесия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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