17-19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17.09.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Премьера кукольно-теневого спектакля «Самый маленький гном» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Детский мастер-класс по скотч-арту в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Большая интерактивная программа с участием персонажей мультфильма «Щенячий патруль»: музыка, подвижные игры, конкурсы (Городской сад им. А.С. Пушкина, площадка фестиваля песочной скульптуры)
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13:00 Челябинск – Синтетический спектакль «Как медвежонок НЕБЫ менял» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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14:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Полины Кузнецовой об истории кубизма и его влиянии на живопись ХХ столетия в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – Песочный спектакль «Алые паруса» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Концерт-акция «Они могли бы пойти в школу», организованное «С.П.А.С.-консультантами» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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16:30 Челябинск – Первый показ фильма Бертрана Нормана «Рок-баритон», встреча и обсуждение картины с продюсером Станиславом Ершовым (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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18:00 Челябинск – Выступление Мужского хора Вологодской областной государственной филармонии в рамках VI Международного фестиваля духовной музыки (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
18.09.2022, воскресенье
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09:00 Челябинск – Праздник «Буян-2022» и чемпионат города по конному спорту для детей в возрасте от 5 до 18 лет (учебный стадион МЧС, ул. Троицкая, 1Г, въезд со стороны ул. Рылеева)
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11:00 Челябинск – Кубок Чистоты в формате «Чистых игр» (Первое озеро, «Восточный пляж», ориентир – кафе «Лангуст»)
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11:00 Челябинск – Осенний фестиваль «Сделано в Че» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Песочный спектакль «Гуси-лебеди» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Финал Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)
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12:00 Челябинск – Кукольно-теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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13:00 Челябинск – Встреча с художником и педагогом Леонидом Тишиным (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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13:00 Челябинск – Песочный спектакль «Аленький цветочек» (детский театр «Скарабей», пр. Ленина, 5)
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15:00 Челябинск – Проект Челябинской епархии «Кинолекторий»: просмотр и обсуждение фильма С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный» (мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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15:00 Челябинск – Первый танцевальный марафон для горожан серебряного возраста (парке «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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16:00 Челябинск – Первое занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60)
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18:00 Челябинск – Премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Центр «Театр + Кино», театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)
19.09.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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