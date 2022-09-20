20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Торжественное открытие федерального выставочного проекта «А о Петре ведайте…», приуроченного к 350-летию со дня рождения первого российского императора (14:50 – пресс-подход с министром культуры Алексеем Бетехтиным, митрополитом Челябинским Алексием, представителями правительства Челябинской области) (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)