20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2022, вторник
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10:30 Челябинск – Заседание президиума регионального отделения партии «Единая Россия» под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера (региональный исполком партии «Единая Россия», ул. Свободы, 153)
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14:00 Челябинск – Торжественное открытие федерального выставочного проекта «А о Петре ведайте…», приуроченного к 350-летию со дня рождения первого российского императора (14:50 – пресс-подход с министром культуры Алексеем Бетехтиным, митрополитом Челябинским Алексием, представителями правительства Челябинской области) (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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17:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Джаз на большом органе» и церемония торжественного гашения почтовой карточки (открытки), созданной к фестивалю совместно с «Почтой России» (концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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18:00 Челябинск – Экскурсия «По улице Сибирской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле памятника М.И. Глинке, пл. Ярославского)
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19:00 Челябинск – Начало IX международного фестиваля «Джаз на большом органе» (концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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