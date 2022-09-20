Челябинская область вошла в число регионов с наименьшим стремлением к здоровому образу жизни

Челябинская область вошла в десятку регионов с наименьшим стремлением населения к здоровому образу жизни. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализировались 8 показателей, в том числе потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда. Использовались данные Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства спорта РФ.

«Постпандемийный период привел к тому, что важность ведения здорового образа жизни и внимательного отношения к своему здоровью стало понимать все большее количество жителей России, отмечают авторы исследования. – Кризисные ситуации, возникающие одна за другой, медленно, но верно меняют систему ценностей населения и все больше людей готовы к качественным изменениям своей жизни».

На первой и второй строчках, как всегда, оказались Дагестан и Чечня. В первую пятерку также вошли Кабардино-Балкария, Адыгея и Рязанская область.

В этих регионах отмечается невысокий уровень продаж алкогольной продукции, низкая доля занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, сокращается количество курильщиков, растет число занимающихся физкультурой и спортом.

В регионах-аутсайдерах, наоборот, много курильщиков и употребляющих алкоголь, мало тех, кто занимается своим здоровьем и при этом высока доля вредных и опасных производств. В числе таких территорий оказалась и Челябинская область, занявшая 76 место из 85.

Рейтинговый балл региона по итогам 2021 года составил 44,4. Это на 2,3 балла выше, чем год назад, но значительно ниже среднероссийских показателей.

К слову, соседи по УрФО в движении к здоровому образу жизни далеко впереди. Так, Тюменская область заняла в рейтинге 40 место, Свердловская – 51, Курганская – 54.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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