Заболеваемость ковидом на Южном Урале превысила 1 тысячу в сутки

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает ухудшаться: за сутки выявлено 1 тысяча 37 новых случаев.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 4 зараженных, это самый высокий показатель за последние 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 363 тысячи 595 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 898 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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