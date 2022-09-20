Знаменитый челябинский недострой сменил владельца

В Челябинске на публичных торгах продано недостроенное задние на улице Васенко.

Как уже сообщал «Новый День», проект строительства рядом со школой №1 (ныне – гимназия №1) торгово-административного комплекса был утвержден в 2002 году. Реализовать его собирался один из друзей тогдашнего мэра Вячеслава Тарасова Артур Никитин. В 2004 году городские власти утвердили акт выбора земельного участка под строительство. Но в 2005 году, с приходом на пост мэра Михаила Юревича, стройка была остановлена из-за многочисленных нарушений нормативной документации.

Новые власти 3 года вели переговоры с собственником о выкупе объекта. Договорились только в конце 2008 года: недострой планировали превратить в Центр школьного и дополнительного внешкольного образования с учетом потребностей гимназии №1. Но через пару месяцев владелец объекта от всех договоренностей отказался.

Еще через 7 лет железный каркас решили превратить в гостинично-спортивный комплекс, который должен был появиться к саммитам ШОС и БРИКС.

Правда, вкладывать собственные средства в строительство Артур Никитин и компания не собирались. В феврале 2018 года застройщик предложил потенциальным инвесторам выкупить здание. При этом готов был продать как непостроенный комплекс одному покупателю (за 600 миллионов рублей), так и организовать продажу «этаж за этажом» (по 30 тысяч рублей за квадратный метр). Желающих не нашлось.

Тогда правительство Челябинской области выдало компании госгарантию под кредитование строительства. Однако работы на объекте так толком и не начались. К застройщику появились серьезные претензии у налоговиков, что, в конце концов, вылилось в уголовное дело. В октябре 2020 года дело об уклонении от уплаты налогов на сумму в 287 миллионов рублей было направлено в суд, закончившись оправдательным приговором.

В 2021 году власти Челябинска обратились в арбитраж с иском об изъятии объекта незавершенного строительства. В октябре иск удовлетворили в полном объеме.

Замороженный недострой был выставлен на аукцион с начальной стоимостью 19 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, победителем аукциона признано ООО «Диск плюс», предложившее почти 40 млн рублей.

Новому владельцу предстоит завершить строительство объекта в течение 3-х лет. Вид разрешенного использования: гостиница с подземной автостоянкой.

Челябинск, Павел Зварзин

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