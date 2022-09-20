В Челябинскую область может прийти огонь из Казахстана

На Челябинскую область могут перекинуться природные пожары из Казахстана. Такой прогноз озвучили специалисты ВНИИ ГОЧС России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня температура воздуха на Южном Урале будет достигать +28 градусов, осадков не ожидается. Это может спровоцировать единичные очаги природных пожаров. К концу недели ветер сменит направление с южного на восточное. И это, по мнению аналитиков МЧС, может привести к переходу огня с сопредельных территорий Республики Казахстан. Аналогичная ситуация отмечается и в соседней Оренбургской области.

Отметим, что, несмотря на вернувшуюся жару, по ночам в регионе довольно прохладно – максимум +11, а в низинах температура воздуха опускается до +1. Это способствует формированию сильных туманов, которые, в свою очередь, могут спровоцировать нарушение дорожного и авиационного сообщения.

«Сезонная миграция диких перелетных птиц, в свою очередь, повышает вероятность авиационных происшествий», – добавляют во ВНИИ ГОЧС России.

Челябинск, Павел Зварзин

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