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Среда, 21 сентября 2022, 12:07 мск

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На Урале «истинная красавица» прокутила деньги, собранные общественностью на лечение мужа

Жительница Южного Урала прокутила деньги, собранные знакомыми на лечение мужа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина упал с велосипеда и впал в кому. Его супруга объявила сбор пожертвований на лечение.

Дама зарабатывает эзотерикой и позиционирует себя как «живое подтверждение теории об истиной красоте, которая рождается исключительно внутри нас», но сил возиться с больным супругом в себе не ощущает, поэтому и обратилась за помощью ко всем знакомым и незнакомым.

Деньги собрали довольно быстро, но женщина, вместо того, чтобы заняться супругом, отправилась в трип по барам, пишет telegram-канал Ural Mash.

А потом заявила, что ей нужно еще денег, чтобы обеспечить мужу «достойный паллиативный уход и достойные похороны».

Тогда друзья мужчины обратились в один из общественных фондов и начали собирать деньги через него. Собрав сумму, которой хватит на несколько месяцев лечения, мужчину отправили на реабилитацию в Екатеринбург. Все это происходило уже без участия его «истинно красивой» супруги.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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