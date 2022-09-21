Южноуральский чиновник, обвиняемый в 10 эпизодах взяток, пытался выйти из-под стражи

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление суда о продлении меры пресечения заместителю главы администрации Ашинского муниципального района.

Как уже сообщал «Новый День», мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ. Ему инкриминируют 10 эпизодов получения взяток за оказание содействия по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для граждан из числа детей-сирот.

Суд, учитывая тяжесть преступлений, возможность скрыться от органов следствия, оказать давление на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу, избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты указала на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, – рассказали в прокуратуре Челябинской области. – Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб, постановление суда первой инстанции оставил без изменения».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»