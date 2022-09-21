«Металлург» завершает выездную серию победой во Владивостоке

Магнитогорский «Металлург» одержал победу на «Адмиралом» из Владивостока – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы бодро начали встречу. Уже на первой минуте первого периода после длинной передачи Никиты Коростелева Денис Зернов подхватил шайбу в середине зоны хозяев и практически вкатил ее в ворота Павла Хомченко – 1:0, «Магнитка» повела.

Однако два удаления в стане «Металлурга» сделали свое дело, и на 16-й минуте форвард клуба из Владивостока Рудольф Червены сравнивает счет, реализуя большинство – 1:1. Эти цифры остаются на табло до окончания первой двадцатиминутки.

Начало второго периода вновь осталось за южноуральцами. В самом начале 23-й минуты матча Владислав Еременко получил шайбу почти у синей линии и, прокатившись через всю зону «Адмирала», отправил ее в ворота хозяев – 2:1, гости опять выходят вперед.

Во втором периоде «Металлург» явно доминировал. Так, после первого игрового отрезка хозяева вели как по броскам (20, из них 9 в створ ворот, против 9 и 5 соответственно у «Магнитки»), так и по вбрасываниям (11 против 10). По итогам второй двадцатиминутки на 15 бросков «Адмирала» гости ответили 23, при этом если владивостокцы произвели 3 броска в створ ворот, то магнитогорцы – 12. По вбрасываниям «Металлург» также обошел хозяев – 17 к 7 во втором периоде и 27 против 18 по итогам первых 40 минут.

Впрочем, реализовывать свое преимущество магнитогорцы не торопились. Наконец, к 58-й минуте встречи уже двое игроков «Магнитки» оказались на скамейке штрафников. Более выгодного расклада вряд ли можно было ожидать, и «Адмирал» снял голкипера ради шестого полевого игрока. На этом их и поймали южноуральцы: Филипп Майе отправил шайбу в пустые ворота – 3:1, пятая победа магнитогорского клуба подряд.

24 сентября «Металлург» откроет домашнюю серию матчем с пекинским «Куньлунем».

Челябинск, Виктор Елисеев

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