На Таганай туристов пустят бесплатно

1 октября в нацпарке «Таганай» не возьмут денег с туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в честь Всемирного дня туризма национальный парк проведет День открытых дверей на территории эколого-туристического комплекса на Семибратке.

Приехать на Семибратку и пройтись по новому маршруту, совершив путешествие из Европы в Азию, приглашают всех желающих жителей Златоуста и гостей «Таганая» из других городов. В субботу, 1 октября, вход в национальный парк будет бесплатным. Кроме того, запланированы 4 бесплатные экскурсии, которые начнутся в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00. Здесь же состоится экоквест для школьных команд и мастер-классы.

«Принять участие в празднике в честь Всемирного дня туризма мы пригласили коллег по отрасли из Златоуста: городской Центр развития туризма, Башню-колокольню, Гильдию оружейников. Они не просто представят себя, но и проведут мастер-классы для всех желающих», – сообщила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Гостей на Семибратке будут ждать весь день с десяти утра. Для тех, кто намерен задержаться, предусмотрена возможность перекусить – свои фирменные блюда предложит одно из златоустовских заведений общественного питания. Завершить День открытых дверей планируется в 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»