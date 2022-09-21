Попытка №3: в Челябинской области проведут проверку готовности систем централизованного и экстренного оповещения

В Челябинской области проведут плановую проверку готовности систем централизованного и экстренного оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, испытания назначены на 5 октября: электросирены и громкоговорителей будут включаться с 10 до 14 часов.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 тестовый сигнал оповещения будет транслироваться по телеканалам «Россия 24» и «ОТВ», а речевое сообщение – по домофонной сети «Интерсвязи».

Напомним, сигнал «Внимание всем!» транслируется в случае возникновения ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия, а также в случае угрозы наступления этих явлений.

Если сирены включились без предварительного предупреждения о проверке, то необходимо:

немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение о порядке действий

полученную информацию по возможности передать соседям

соблюдать спокойствие и порядок

действовать согласно полученной информации.

Напомним, в текущем году проверка сирен планировалась дважды, но оба раза срывалась: 2 марта проверку отменили по всей России по решению МЧС, 20 июля – из-за массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в организациях и учреждениях.

Челябинск, Павел Зварзин

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