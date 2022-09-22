22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями ФСС, паралимпийцем Алексеем Котловым и представителями организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг для реабилитации инвалидов (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)