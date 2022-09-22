22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

22.09.2022, четверг
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09:00 Челябинск – Начало Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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09:30 Челябинск – 28-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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09:45 Челябинск – Рабочий выезд главы Челябинска Натальи Котовой по объектам благоустройства и дорожного строительства (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Открытие мастерских «Обслуживание грузовой техники» и «Обслуживание тяжелой техники» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (Челябинский государственный колледж «Рост», ул. Чайковского, 1)
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10:00 Челябинск – Специализированная конференция «Современное здравоохранение Южного Урала» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)
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10:00 Челябинск – XII Областная практическая конференция «Госзаказ-2022. Просто о сложном» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями ФСС, паралимпийцем Алексеем Котловым и представителями организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг для реабилитации инвалидов (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Экскурсия краеведа Александра Краснова по зданию Челябинского театра драмы «Что скрывает занавес» (пл. Революции, 6)
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18:00 Челябинск – Фестиваль науки «КСТАТИ» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по автоматическому рисованию в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Открытие выставки дизайнера и художника Петра Серебровского и шоу боди-арта (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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19:00 Челябинск – Выступление заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой с программой «Драгоценный ларец» (культурно-развлекательный комплекс «Манекен», Комсомольский пр., 16)
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19:00 Челябинск – IX международный фестиваль «Джаз на большом органе»: Стефанида Ермолаева (Москва) и Владимир Магалашвили (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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