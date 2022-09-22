В России резко подскочили цены на вылет за рубеж

В России резко подскочили цены на вылет за рубеж, при этом билеты есть далеко не на все доступные направления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще вчера последнее место в самолете «ИраАэро», вылетающем в Анталью из московского аэропорта Домодедово 23 сентября, продавалось за 650 тысяч 859 рублей. И это без выбора места в салоне. Сегодня билет на этот рейс нельзя купить даже за такие деньги.

Сервис Aviasales не выдает билетов на 23 сентября на прямые рейсы ни в Стамбул, ни в Баку, ни в Астану.

Можно улететь в Ереван: еще в 7:00 мск сервис предлагал билет на прямой беспересадочный регулярный рейс за 407 тысяч рублей и чартер за 214 тысяч. К моменту публикации остался только чартер.

Есть прямые рейсы в Ташкент – от 128,5 тысяч.

Москва, Игорь Юров

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