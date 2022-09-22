Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области превысила 1 тысячу 100 случаев в сутки

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области превысила 1 тысячу 100 случаев в сутки: 21 сентября выявлено 1 тысяча 127 вновь заболевших.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 3 зараженных. Всего на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 13 тысяч 808 болеющих коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 366 тысяч 818 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 904 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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