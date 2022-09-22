В мире теряется почти треть произведенных продуктов питания

Почти треть произведенных в мире продуктов питания теряется. Такие данные приводит международная консалтинговая компания McKinsey.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 26 крупнейших торговых предприятий страны, подсчитала, что только на стадии реализации в отходы превращается не менее 7% продуктов.

«Если брать полный «жизненный цикл» еды, то цифры куда более удручающие», – отмечает telegram-канал FMCG Report.

При сборе урожая теряется 6%, 5% – при хранении и транспортировке, еще столько же – при переработке, 16% превращается в отходы на пути в торговые сети, на дистрибуцию приходится 5% – 7% потерь. А больше всего продуктов питания пропадает в домах конечных потребителей –не менее 9%.

В целом, более половины потерь приходится на зерновые и плодоовощную продукцию. Большую часть оставшегося объема занимают корнеплоды, растительные масла и бобовые. Только помидоров индустрия теряет до 75 млн в год: в развитых странах до магазинов доезжает не более 72% томатов, а в развивающихся – всего 35% – 58%.

McKinsey отмечает, что потери происходят в три этапа:

около трети продуктов пропадает потому, что их было произведено больше, чем планировалось продать. Речь об остатках, которые производитель отправляет на утилизацию;

еще около трети – «неликвид»: съедобные продукты, выглядящие непрезентабельно, отбраковывают;

последняя треть получает повреждения в процессе своего пути с условной грядки до полки в магазине.

«Минимум две трети отходов пищепрома пригодны к употреблению, – делают вывод аналитики. – Это более 10% от глобального производства продуктов».

Москва, Игорь Юров

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