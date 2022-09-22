В Челябинске начальник отделения почты украла 6,5 миллионов рублей

В Челябинске полиция задержала сотрудницу отделения связи, похитившую около 6,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный» задержали 50-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хищении около 6,5 миллионов рублей, принадлежащих районному отделению связи.

Женщина работала начальником одного из почтовых отделений, параллельно исполняя обязанности кассира-операциониста. Во время одном из рабочих смен, используя доступ к электронной финансовой системе организации, челябинка перечислила на свой банковский счет средства, хранившиеся на счетах оператора почтовой сети – порядка 6,5 миллионов рублей.

Немаленькую дыру в казне Почты России полицейские обнаружили вместе с сотрудниками службы безопасности предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам растраты. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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