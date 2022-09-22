Южноуральский завод алюминиевой тары отошел компании из Ставрополья

Американская Ball продала российский бизнес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская Ball Corporation завершила сделку по продаже российского подразделения по производству алюминиевой упаковки для напитков. По данным пресс-службы компании, три завода были проданы Arnest Group за 530 миллионов долларов.

Напомним, корпорация была лидером в производстве алюминиевых банок и крышек в России. В 2021 году она произвела 5,6 миллиарда единиц продукции (это 60% – 65% всего объема в России).

Заводы компании расположены в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяшском районе (Челябинская область).

В Челябинской области производство алюминиевой тары запустили в 2008 году британские инвесторы. В 2016 году предприятие выкупили американцы. Оно является самым производительным из трех заводов корпорации в России.

О планах по продаже бизнеса в России в Ball заявили в марте текущего года.

Ставропольская Arnest Group является одним из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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