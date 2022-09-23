23 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

23.09.2022, пятница
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09:40 Челябинск – Всероссийская осенняя акция по посадке леса «Сохраним лес»: высадка на территории городского бора около двух тысяч сеянцев сосны (сбор у памятника академику И.В. Курчатову)
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10:00 Челябинск – Специализированная конференция «Современное здравоохранение Южного Урала» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)
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10:00 Челябинск – XII Областная практическая конференция «Госзаказ-2022. Просто о сложном» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная устройству в южноуральские семьи детей-сирот из ДНР (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Второй день Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – Сдача нормативов ГТО в рамках форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (стадион легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная сервису Публичной кадастровой карты «Земля для стройки» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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14:00 Челябинск – Форум «Бизнес Урала – 2022» (Гранд отель «Видгоф», пр. Ленина 26А)
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14:30 Челябинск – Митинг-концерт «Своих не бросаем» (парк им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, центральная сцена)
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15:00 Челябинск – Фестиваль науки «КСТАТИ» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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19:00 Челябинск – «Древние чудовища Южного Урала»: необычная история Южного Урала, рассказанная палеонтологом Антоном Нелиховым (Кванториум, ул. Орджоникидзе, 50, третий этаж, Ассоциация экспериментальной археологии «АРХЕОС»)
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19:00 Челябинск – Гала-концерт IX международного фестиваля «Джаз на большом органе» (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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19:30 Челябинск – Научно-популярное ток-шоу «Что пошло не так?» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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