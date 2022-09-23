В Челябинске отменяют один из троллейбусных маршрутов

В Челябинске отменяют маршрут 21с.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 25 сентября сезонный троллейбусный маршрут № 21с ЧТЗ – ТЭЦ-3 завершает свою работу. Машины, обслуживающие это направление, будут направлены для усиления маршрутов №12, №14 и № 17.

Сезонные маршруты автобусов продолжат работу в обычном режиме до 15 октября включительно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»