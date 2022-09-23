В одной из школ Челябинска детям подали компот с червями

В столовой одной из школ Челябинска детям подали компот с червями. Фото напитка «с сюрпризом» появилось в соцсетях.
Автор снимка утверждает, что и остальные блюда оставляют желать лучшего: продукты часто недоготавливают. Многие дети есть такую пищу отказываются и весь день в школе сидят голодными.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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