В одной из школ Челябинска детям подали компот с червями

В столовой одной из школ Челябинска детям подали компот с червями. Фото напитка «с сюрпризом» появилось в соцсетях.

Автор снимка утверждает, что и остальные блюда оставляют желать лучшего: продукты часто недоготавливают. Многие дети есть такую пищу отказываются и весь день в школе сидят голодными.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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