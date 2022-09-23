Теперь точно всё: на Южном Урале похолодает

В Челябинской области ожидается похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 24 сентября, в регионе еще будет по-летнему жарко – до +31. Но уже в воскресенье похолодает – в большинстве территорий не выше +20 и только на юге – до +25.

А с понедельника в области начнется настоящая осень: на севере региона дневная температура не превысит +4, на юге столбики термометров поднимутся максимум до +14. Плюс ко всему, пойдут дожди.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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