Без интриги: в Металлургическом районе Челябинска переизбрали главу

В Металлургическом районе Челябинска переизбрали главу. Итог был ожидаемым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсе, помимо действующего главы Сергея Кочеткова, приняли участие его заместитель Оксана Панькова и заместитель главы Советского района Евгений Петров. На решающем заседании районного Совета присутствовали 17 из 25 депутатов. Они единогласно проголосовали за Кочеткова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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