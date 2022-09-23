В половине муниципалитетов Челябинской области в жару дали отопление

В каждом втором муниципалитете Челябинской области начался отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на аномально жаркую погоду в 21 муниципалитете уже начали подключать к отоплению учреждения социальной сферы и жилые дома. Системы запущены уже в каждом четеритом социальном объекте и в 11% жилых зданий.

Напомним, что завтра в Челябинской области воздух может прогреться до +31 градуса, а уже в понедельник будет не выше +9, местами ожидается снег.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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