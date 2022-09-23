Челябинская область оказалась среди регионов с наибольшей просрочкой по ипотеке

Челябинская область оказалась среди регионов с наибольшей просроченной задолженностью по ипотеке.

По данным коллекторской компанией «Долговой консультант», портфель просрочки в регионе превышает 1 млрд рублей. По этому показателю область занимает 6 место в России. Челябинская область заняла шестое место. По данным авторов исследования на 1 августа, объем портфеля в регионе составлял 1,194 млрд руб.

В целом по России банки могут изъять около 11 тысяч квартир, кредиты по которым перестали погашать. В Челябинской области таковых не менее 300.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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