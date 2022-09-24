Странный ветер: челябинцев предупредили о возможном задымлении

В Челябинске возможно задымление из-за пожара в Свердловской области. Об этом заявили в министерстве экологии Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной называется горение торфяников в деревне Большое Седельниково Сысертского городского округа. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров на участке местности в 60 га.

«Согласно прогнозу Росгидрометцентра днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Таким образом, начиная со второй половины субботы, в Челябинске не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области», – сообщили в минэкологии.

Отметим, Большое Седельниково находится к северу – северо-западу от Челябинска. И не совсем понятно, как дым от его торфяников может принести восточный ветер. Скорее, горожане почувствуют запах гари, идущий от пожаров в окрестностях озера Большой Сарыкуль.

Очаги возгорания расположены в 40 километрах к югу от областного центра, и ветер в течение дня прогнозируется южных направлений. А вот к ночи он сменится на северо-западный, и вот тогда в город, действительно, может потянуть дым из Сысерти.

В случае возникновения явного запаха гари гражданам рекомендуется:

не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;

сократить пребывание на улице до минимума;

использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;

употреблять больше воды;

проводить влажную уборку помещений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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