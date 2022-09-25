Ливни, снег и гололед: на Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 26 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, местами с мокрым снегом, сильным гололедом,, сильным налипанием мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица. При прохождении атмосферного фронта ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

В таких погодных условиях возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев, возрастает опасность происшествий на дороге, предупредили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Вместе с тем, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Павел Зварзин

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