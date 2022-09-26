В Челябинске начинается отопительный сезон – об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теплоснабжение начали восстанавливать еще на прошлой неделе – по заявкам соцучреждений. На сегодняшний день тепло включили в 9 школах и 164 детских садах.

Сегодня начнется заполнение всей системы. «Процесс займет несколько дней, – отметили в мэрии. – В первую очередь подключат социальные объекты. К концу недели отопление появится во всем городе».

В администрации заявляют, что ремонты теплотрасс на улица Румянцева, Сони Кривой и Третьего Интернационала завершатся в ближайшие дни, и запитанные от них сектора тоже получат тепло.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»