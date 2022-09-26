В Челябинске начинается отопительный сезон – об этом сообщила глава города Наталья Котова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», теплоснабжение начали восстанавливать еще на прошлой неделе – по заявкам соцучреждений. На сегодняшний день тепло включили в 9 школах и 164 детских садах.
Сегодня начнется заполнение всей системы. «Процесс займет несколько дней, – отметили в мэрии. – В первую очередь подключат социальные объекты. К концу недели отопление появится во всем городе».
В администрации заявляют, что ремонты теплотрасс на улица Румянцева, Сони Кривой и Третьего Интернационала завершатся в ближайшие дни, и запитанные от них сектора тоже получат тепло.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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