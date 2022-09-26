Репетируем зиму: в Челябинске выпал первый снег

В Челябинске выпал первый снег. Правда, снегопад длился недолго и снова перешел в дождь, но вечером снег вернется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки в городе ожидаются в течение всего дня и к ночи перейдут в снег. Температура опустится до -3 градусов. Такая погода прогнозируется в большинстве районов Челябинской области. В отдельных районах возможно налипание гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. Заморозки до -6.

Во вторник, 27 сентября, днем будет не выше +9, а в ночь на среду опять ожидаются заморозки.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»