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Вторник, 27 сентября 2022, 04:13 мск

Новости Челябинск

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27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2022, вторник

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 11:00 Челябинск – Высадка деревьев в рамках акции «Посвящение ангелам. Свидетели правды» в память о погибших на Донбассе детях (Свердловский пр., 59/2, сквер у Дворца пионеров и школьников)

  • 18:00 Челябинск – Экскурсия «По улице Ивановской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску»: историческая часть ул. Труда и часть набережной р. Миасс (встреча возле памятника С.С. Прокофьеву, напротив филармонии)

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