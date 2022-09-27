27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2022, вторник
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Высадка деревьев в рамках акции «Посвящение ангелам. Свидетели правды» в память о погибших на Донбассе детях (Свердловский пр., 59/2, сквер у Дворца пионеров и школьников)
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18:00 Челябинск – Экскурсия «По улице Ивановской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску»: историческая часть ул. Труда и часть набережной р. Миасс (встреча возле памятника С.С. Прокофьеву, напротив филармонии)
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