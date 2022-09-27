В Челябинске снова сошел с рельсов трамвай

В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 6:30 на а пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы. Движение в сторону ЧМЗ и северо-запада было заблокировано.

О том, что трамваи снова пошли, сообщили около 9:30.

Челябинск, Павел Зварзин

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