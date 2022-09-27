Продукция южноуральских металлургов отмечена Золотым знаком качества

Сразу несколько видов продукции Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» признаны лучшими в категории «Качество» и отмечены Золотым знаком Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий «Всероссийская Марка. Знак качества ХХI века».

По итогам комплексной экспертизы лучшим были признаны винты самонарезающие для оконного профиля, высокопрочный болтокомплект, шуруп для вентилируемых фасадов, омедненная сварочная проволока, канаты стальные талевые производства ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выпуск этих видов продукции на предприятии был освоен благодаря начатой в 2017 году масштабной инвестиционной программе, в ходе которой проведена значительная модернизация производства.

Для выпуска самонарезающих винтов для оконного профиля со сверлом диаметром 3,9 мм по ТУ 25.94.11-186-00187240-2019 была разработана технология изготовления винтов из стали марки 15Г(М), обеспечивающая требуемые механические свойства. Самонарезающие винты для оконного профиля применяются для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами. Конструкционные особенности винтов обеспечивают надежную фиксацию и предотвращают самопроизвольное откручивание.

Высокопрочный крепеж системы HR по ГОСТ 32484.1-ГОСТ 32484.6-2013 для предварительного натяжения востребован при сборке металлоконструкций и в мостостроении.

Шурпы с фланцем для вентилируемых фасадов класса прочности 8.8 – это нейлоновые дюбеля с высокопрочными шурупами, которые применяют при установке дверей, окон, лестниц, монтажа кровельных конструкций, фасадов и т.д. Крепеж используют для фиксации к кирпичным, цементным, бетонным и другим прочным (твердым) поверхностям. Шурупы изготавливаются с двумя видами защитного покрытия – цинковым гальваническим и фосфатным.

Производство омеднённой сварочной проволоки Св-08ГА также освоено на ММК-МЕТИЗ недавно. Но этот вид продукции уже одобрен потребителями, неоднократно подтвердившими соответствие ее сварочно-технологических свойств необходимых требованиям.

Канаты стальные талевые для буровых установок по ТУ 25.93.11-068-00187240-2020 используются в нефтегазовой промышленности. Канаты по данному ТУ прошли приемочные и сертификационные испытания. Они не уступают или соответствуют по техническим характеристикам канатам иностранных производителей, изготовленных по стандарту API 9A.

Всероссийский конкурс «Знак качества» является авторитетной экспертной площадкой, которая оценивает продукцию ведущих отечественных производителей. Основная цель конкурса – продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, выявление лучшей отечественной продукции, а также обеспечение менеджмента качества в современных условиях.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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