На Урале за сутки выпала месячная норма осадков

В регионах Урала за сутки выпала месячная норма осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильными осадками были охвачены южные районы Свердловской области, Пермского края, а также север Челябинской, Курганской областей.

За сутки (ночь-день 26 сентября) в ряде районов выпало 70% – 100% месячной нормы осадков: например, в Екатеринбурге 80%, в Нязепетровске – 74%.

Во многих районах образовался временный снежный покров высотой 2-11 см. Выпадение мокрого снега сопровождалось его налипанием на деревья и провода, кое-где порывистым ветром 15-16 м/с. Минувшей ночью осадки ослабели и наблюдались в основном на Южном Урале.

Температура воздуха вчера днем была +2,+8°, на юге Челябинской, Курганской областей 10-15°, минувшей ночью в большинстве районов региона похолодало до заморозков -0,-6°, лишь на юге Челябинской было +1,+2°.

Аналогичная погода сохранится до конца месяца.

Челябинск, Софья Артемьева

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