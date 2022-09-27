Южный Урал станет полем битвы между циклоном и антициклоном

Южный Урал станет полем битвы между азиатским циклоном и северным антициклоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

В ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» добавили: на территории Челябинской и Курганской областей столкнуться образовавшийся к востоку от Каспийского моря циклон движется на север, а на встречу ему опускается антициклон: встретятся они на Южном Урале, но в «поле битвы» попадут и южные районы Пермского края и Свердловской области.

«В ближайшие дни под влиянием опустившегося с севера антициклона ожидается холодная погода при температуре воздуха на 4-6 градусов ниже нормы и слабом ветре. Ночью температура воздуха будет опускаться до заморозков, днем незначительно выше ноля, – сообщили в ведомстве. – С приходом октября потеплеет, в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью +2,+7 градусов, днем +8, +12 тепла. Небольшой дождь в этот период вероятен в большей степени на севере Свердловской области и в Пермском крае».

Челябинск, Софья Артемьева

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