28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Встреча с врачами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска в рамках Всемирного дня сердца: как предостеречь себя от сердечных заболеваний и правильно оказывать неотложную помощь при инфаркте миокарда. По окончании все желающие смогут проверить состояние своего сердца. Регистрация (Усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)