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Среда, 28 сентября 2022, 04:06 мск

Новости Челябинск

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28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Встреча со сборной командой Донецкой и Луганской Народных республик, которая выступит на турнире по кикбоксингу в Магнитогорске (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179, конференц-зал)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Презентация благотворительного вечера «Добрые сердца 2022» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)

  • 11:00 Челябинск – Открытие учебно-тренировочной площадки для сопровождения проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, ул. Гагарина, 56)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Тренды в эстетической медицине 2022» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Чем удивит «Урал мастеровой» в 2022 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Благоустройство дворов и общественных пространств» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)

  • 18:30 Челябинск – Встреча с врачами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска в рамках Всемирного дня сердца: как предостеречь себя от сердечных заболеваний и правильно оказывать неотложную помощь при инфаркте миокарда. По окончании все желающие смогут проверить состояние своего сердца. Регистрация (Усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)

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