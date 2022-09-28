Челябинка устроила переполох в торговом комплексе

Жительница Челябинска решила развлечься и теперь будет проводить время со следователями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, вечером 27 сентября горожанка пришла в торговый центр «Елки» и заявила, что в здании заложено взрывное устройство. На место выехали полицейские, представители иных ведомств, деятельность комплекса приостановили до проверки поступившей информации. Все помещения обследовали, предметов, представляющих опасность, не нашли.

«Челябинку, своим сообщением приостановившую работу большого количества коммерческих организаций, доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование на установление состояния опьянения, от которого она отказалась. Кроме того, у нее было обнаружено более 0,2 грамма мефедрона, а также шприцы, – рассказали в полицейском главке. – Сама женщина пояснила полицейским, что долгое время употребляет запрещённые вещества.

За мелкое хулиганство в отношении челябинки составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ. По факту хранения наркотических веществ в Отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Челябинск, Софья Артемьева

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