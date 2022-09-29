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Четверг, 29 сентября 2022, 04:29 мск

Новости Челябинск

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29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

29.09.2022, четверг

  • 09:00 Челябинск – Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

  • 16:30 Челябинск – Презентация эскизного проекта благоустройства пешеходной зоны по ул. Братьев Кашириных (администрация Калининского района, ул. Кирова, 10)

  • 16:30 Челябинск – Церемония открытия Суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2022» (стадион «Центральный», ул. Коммуны, 98)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс по перевертышам в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

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