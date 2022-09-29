29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

29.09.2022, четверг

09:00 Челябинск – Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

16:30 Челябинск – Презентация эскизного проекта благоустройства пешеходной зоны по ул. Братьев Кашириных (администрация Калининского района, ул. Кирова, 10)

16:30 Челябинск – Церемония открытия Суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2022» (стадион «Центральный», ул. Коммуны, 98)

18:30 Челябинск – Мастер-класс по перевертышам в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»