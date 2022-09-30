30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

30.09.2022, пятница
-
09:00 Челябинск – Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
-
11:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная ко Дню учителя (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
-
11:00 Челябинск – Торжественное открытие полностью модернизированной в рамках нацпроекта «Культура» челябинской библиотеки им. Л.К. Татьяничевой (Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Награждение 49 победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)
-
15:00 Челябинск – Пресс-конференцию,п освященная старту проекта «Билет в будущее» и выставки «Лаборатория будущего» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
16:00 Челябинск – Открытие юбилейной выставки «Дерево и глина: от проекта до объекта»: учебные и выпускные квалификационные работы студентов отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, факультета изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
-
18:00 Челябинск – Митинг-концерт #МыВместе в поддержку президента России Владимира Путина и итогов референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской и Херсонской областей (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube