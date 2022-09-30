30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Митинг-концерт #МыВместе в поддержку президента России Владимира Путина и итогов референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской и Херсонской областей (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)